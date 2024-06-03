Закрытие казанского аэропорта, новый номер Минздрава Татарстана, открытие крупнейшего в ПФО ЦОДа в Иннополисе
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 3 июня.
- Согласно заявлению пресс-службы Росавиации, с 11:29 мск международный аэропорт «Казань» временно приостановил прием и отправку авиарейсов в целях обеспечения безопасности. Воздушные суда, предназначенные для посадки в аэропорту «Казань», направились на запасные аэродромы в Ульяновске, Самаре, Чебоксарах, Уфе и Москве (Внуково). Аэропорт возобновил работу с 13:30.
- Авиакомпания «Туркменистан» с 2 июня временно приостановила выполнение рейсов из Ашхабада в Казань и обратно. Причины такого решения неизвестны. До 17 июня пассажирам с авиабилетами из Ашхабада в Казань и обратно по прибытии в Москву будет организован бесплатный трансфер в столицу Татарстана.
- Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев провел встречу с принцем Турки бен Фейсалом Аль Саудом — руководителем центра исламских исследований имени Короля Фейсала. Сын короля Саудовской Аравии высоко оценил созидательную деятельность первого президента Татарстана по возрождению культурного наследия многонациональной республики. Он также отметил, что арабскому миру Минтимер Шаймиев известен как первый российский лауреат Международной премии имени Короля Фейсала, которой он был удостоен в 2007 году за вклад в возрождение исламской культуры.
- Правительство внесло в Госдуму пакет из пяти законопроектов, направленных на совершенствование налогового законодательства и внесение поправок в проект трехлетнего бюджета.
- В Татарстане запустили первую очередь центра обработки данных (ЦОД) «Иннополис», рассчитанный на 1 тысячу серверных стоек мощностью в МВт. Это крупнейший в Поволжье дата-центр, построенный ГК «Росатом». Его открыли раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
- Акватермальный комплекс в Набережных Челнах, база отдыха в Нурлате, промышленный парк в Агрызе, цементный терминал в Тукаевском районе и другие предприятия — всего семь проектов одобрили сегодня на заседании Инвестиционного совета под председательством раиса РТ. В общей сложности бизнес вложит в создание указанных предприятий порядка 3 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани и других крупных городах Татарстана определены места, где будет совершаться жертвоприношение в дни Курбан-байрама. Забой животных начнется после праздничного намаза и продлится в течение трех дней. В Казани забойные цехи будут организованы в 18 специально отведенных местах.
- С 1 июня 2024 года единый кол-центр системы здравоохранения Татарстана начал работу по короткому номеру. Для звонков с мобильных устройств нужно набрать 03-16, где 03 — номер скорой помощи, а 16 — код региона.
- Привязной дрон для ГИБДД , который осуществляет контроль за соблюдением скоростного режима с воздуха, сегодня показали Рустаму Минниханову на выставке в «ИнноПарке» в ОЭЗ «Иннополис». Он поднимается на высоту до 3 км и может работать 12 часов непрерывно. Главное назначение — фиксация выезда на полосу встречного движения и превышение скорости.
- В столице Татарстана появится новая дорога-дублер, которая будет вести к улице Глушко. На ней и на улице Нардуган также построят подземные пешеходные переходы. Об этом сообщил глава исполкома Казани Рустем Гафаров. По его словам, на строительство дороги уйдет почти 40 млрд рублей.
- Вахитовский суд Казани признал недействительным договор пожертвования трех четырехкомнатных квартир в столице Татарстана местной религиозной организацией «Свидетели Иеговы России»* религиозной общине в Швеции.
- Под Казанью возобновилось строительство мусоросжигательного завода. Строительство МСЗ до настоящего времени «стояло на паузе» — до 2025 года продолжать работы не планировали. Всему виной были проблемы с поставкой необходимых комплектующих.
- За учебный год специалисты контроля за питанием в Казани провели 170 тысяч анализов еды, отклонив 492 тонны сырья и товаров. Общий объем вложений в сферу питания и персонала составил 153 млн рублей, с планами увеличения финансирования до 263 млн рублей к 2024 году, в том числе на повышение зарплат работников пищеблоков.
- В Татарстане могут образовать Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Соответствующий проект постановления Кабмина Татарстана находится на антикоррупционной экспертизе.
Ключевые события 831-го дня специальной военной операции на Украине:
- За день, по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили три беспилотника над Белгородской областью.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 609 самолетов, 274 вертолета, 25 081 беспилотный летательный аппарат, 526 зенитных ракетных комплексов, 16 236 танков и других боевых бронированных машин, 1 328 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 057 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 237 единиц специальной военной автомобильной техники.
Рената ВалееваОбщество Татарстан