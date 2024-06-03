Суд в Казани признал недействительной передачу трех квартир шведским Свидетелям Иеговы*

Фото: пресс-служба Вахитовского суда Казани

Вахитовский суд Казани признал недействительным договор пожертвования трех четырехкомнатных квартир в столице Татарстана местной религиозной организацией «Свидетели Иеговы России»* религиозной общине в Швеции.

Также суд удовлетворил требование признать недействительным зарегистрированное право собственности Свидетелей Иеговы в Швеции на эти квартиры. В итоге эти квартиры были признаны собственностью России.

В прошлом году в Казани осудили судмедэксперта за организацию 200 собраний Свидетелей Иеговы*. Он признан виновным в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании, его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима.