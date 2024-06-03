Казанский аэропорт снял временные ограничения

Фото: Максим Платонов

Аэропорт Казани в 13.00 вернулся к обычному режиму работы, все ограничения на посадку и вылет на аэродроме сняты, сообщили в Росавиации.

— В 13.00 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, — отмечают в пресс-службе Росавиации.

Напомним, с 11.29 мск воздушная гавань города временно не принимала и не отправляла авиарейсы, а все рейсы ушли на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково).

