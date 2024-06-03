Новости бизнеса

09:57 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Авиакомпания «Туркменистан» временно приостановила выполнение рейсов из Ашхабада в Казань

08:45, 03.06.2024
Авиакомпания «Туркменистан» временно приостановила выполнение рейсов из Ашхабада в Казань
Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Туркменистан» с 2 июня временно приостановила выполнение рейсов из Ашхабада в Казань и обратно. Причины такого решения неизвестны.

— Полеты в РФ будут выполняться по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Авиабилеты по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад будут действительны, для перелета по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад на период отмены рейсов в Казань, — говорится в сообщении перевозчика.

До 17 июня пассажирам с авиабилетами из Ашхабада в Казань и обратно по прибытии в Москву будет организован бесплатный трансфер в столицу Татарстана. Трансфер также организуют до аэропорта в Москве в случае прилета из Казани.

БизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Реальное утро / 3 июня
Фондовый рынок
  • Татнефть688.5
  • Нижнекамскнефтехим92.85
  • Казаньоргсинтез99
  • КАМАЗ148
  • Нижнекамскшина66
  • Таттелеком0.867