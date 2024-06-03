В Татарстане собираются образовать комиссию по противодействию нелегальной занятости

Фото: Максим Платонов

В Татарстане могут образовать Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости. Соответствующий проект постановления Кабмина Татарстана находится на антикоррупционной экспертизе.

Она создается в целях реализации постановления правительства России от 3 мая 2024 года «Об утверждении Положения о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости».

Председателем комиссии станет первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, его заместителем — министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Там будут рассматривать вопросы, связанные с:

осуществлением трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений;

наличием фактов выплаты месячной зарплаты полностью отработавшим сотрудникам ниже соответствующего минимального размера оплаты труда/минимальной заработной платы;

подменой трудовых отношений гражданско-правовыми отношениями, в том числе при взаимодействии с самозанятыми.

Также будет организована горячая линия для приема населения по фактам осуществления трудовой деятельности, имеющей признаки нелегальной занятости.