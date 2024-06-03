В Казани забраковали почти 500 тонн продуктов для школьных столовых

Фото: Динар Фатыхов

Почти 500 тонн пищевого брака

За прошедший учебный год специалисты контроля за питанием провели 170 тысяч анализов еды и забраковали 492 тонны сырья и товаров. Об этом рассказала генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

— Эта продукция не попала на склады департамента питания, — подчеркнула она.

По ее словам, в этом году департамент обеспечивал питанием почти 169 тысяч казанских школьников, что на 9 тысяч больше, чем год назад. Из них 79,5 тысячи детей с 1 по 4 классы питались бесплатно и еще 18% учащихся старших классов, также бесплатное питание получали детей бойцов СВО и дети с ОВЗ.

В целом департамент обслуживает более 300 тысяч человек по Казани и 10 районам Татарстана. С 1 сентября число увеличится еще на 9 тысяч. Всего в юрисдикцию Департамента входит 314 школ Казани и пяти районов республики, шесть больниц города и 684 детских сада в столице и 10 — в районах республики.

Общий объем вложений в сферу питания и персонала составил 153 млн рублей. На 2024 год планируется увеличить финансирование до 263 млн рублей, большая часть из которых пойдет на повышение зарплат работников пищеблоков — 166 млн рублей будет потрачено именно на это.

На доплаты работникам столовых направили 75 млн рублей

Основная проблема в сфере питания — нехватка кадров. По словам Мухамедшиной, за этот год 238 студентов из профильных учебных заведений получили практику в соответствующих местах питания.

— Уже доброй традицией стало сотрудничество департамента с профильными заведениями. За этот год производственную практику в школьных столовых и департаменте питания прошли 238 студентов, — рассказала Мухамедшина.

По программе профессионалитета в первый год ее работы на практику взяли 95 студентов международного колледжа сервиса.

В большей степени увеличение расходов пойдет на повышение зарплат работников пищеблоков. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Эта программа существенно сокращает срок обучения и подготовки студентов, и большая часть занятий происходит на реальном производстве, — подытожила она.

В целом на доплаты работникам пищеблоков и помощь школам в подборе персонала школьных столовых направили 75 млн рублей.



Модернизация столовых — отличная инициатива

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров заявил, что столица Татарстана является лидером по модернизации школьных столовых среди всех городов России. Он выразил благодарность республике и раису Татарстана за поддержку этой инициативы.

— Модернизация столовых — отличная инициатива, спасибо за это республике и раису Татарстана. Таких преобразований в этой сфере не знает ни один город, — отметил Гафаров. — Какой бы недостижимой на старте не казалась цель модернизировать все школьные пищеблоки, мы уже стоим у финиша.

Сегодня большинство казанских школ уже соответствуют современным стандартам. Как отметил руководитель исполкома, в этом году планируется отремонтировать еще 17 столовых — на это выделили 331,2 млн рублей, после чего останется модернизировать лишь несколько объектов.

В этом году отремонтируем еще 17 столовых, на очереди останутся фактически единицы, — заявил Гафаров. Александр Ильин / realnoevremya.ru

Олег Исаков