Под Казанью возобновили строительство мусоросжигательного завода

Фото: Максим Платонов

Под Казанью возобновилось строительство мусоросжигательного завода, сообщает РБК Татарстан с отсылкой на инвестора проекта — компанию «РТ-Инвест».

Строительство МСЗ до настоящего времени «стояло на паузе» — до 2025 года продолжать работы не планировали. Всему виной были проблемы с поставкой необходимых комплектующих.

Как сообщается, в мае компания «РТ-Инвест» подписала контракт с китайским производителем оборудования для термической переработки — корпорацией Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry.

Китайский производитель должен будет оснастить казанский мусоросжигательный завод оборудованием вместо швейцарско-японского консорциума Hitachi Zosen Inova, отказавшегося от поставки.

— Оборудование, производимое китайской компанией, соответствует российским и международным требованиям экологических норм. Согласно новому контракту, ключевое оборудование будет произведено и поставлено в течение года. Мощность завода будет сохранена и составит 550 тыс. тонн отходов в год, — заявили в пресс-службе компании.