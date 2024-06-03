В Иннополисе презентовали привязной дрон для ГИБДД

Фото: Луиза Игнатьева

Привязной дрон для ГИБДД , который осуществляет контроль за соблюдением скоростного режима с воздуха, сегодня показали Рустаму Минниханову на выставке в «ИнноПарке» в ОЭЗ «Иннополис». Он поднимается на высоту до 3 км и может работать 12 часов непрерывно. Главное назначение — фиксация выезда на полосу встречного движения и превышение скорости.

— Опытный образец прошел тестовые испытания совместно с УГИБДД по Татарстану. Данные о номере автомобиля-нарушителя автоматически фиксируются и передаются в сеть «Паутина», — рассказал директор Центра БАС Университета Иннополис Дмитрий Девитт.

В настоящее время разработка проходит сертификацию, после чего будет внедрена на автодорогах республики. Впервые дрон показали главе Минцифры Максуту Шадаеву, который одобрил его.

— Он хоть не стреляет, — шутил он.