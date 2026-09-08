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WB и Ozon не зафиксировали оттока продавцов на другие площадки

09:15, 08.09.2026

Единственным исключением по динамике стал маркетплейс «М.Видео»

WB и Ozon не зафиксировали оттока продавцов на другие площадки
Фото: Динар Фатыхов

На фоне участившихся атак беспилотников крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon не фиксируют массового ухода селлеров на другие площадки. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

— Ни одна из платформ не отмечает оттока продавцов, — подчеркнул глава АКИТ, опровергая ранее появившуюся в СМИ информацию о бегстве предпринимателей с ведущих площадок.

По словам Соколова, Wildberries и Ozon сохраняют статус привычных торговых платформ для миллионов пользователей.

Единственным исключением по динамике стал маркетплейс «М.Видео». К концу лета число новых продавцов там заметно увеличилось. Однако, как пояснил президент АКИТ, этот прирост никак не связан с внешними факторами или безопасностью. Он обусловлен внутренним развитием самой площадки: трансформировавшись из витрины для расширения собственного ассортимента ретейлера в универсальный маркетплейс, платформа начала привлекать новую волну независимых продавцов.

Никита Егоров

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