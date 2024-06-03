Минтимер Шаймиев: «Исламские государства проявляют интерес и внимание к нашей стране»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев провел встречу с принцем Турки бен Фейсалом Аль Саудом — руководителем Центра исламских исследований имени короля Фейсала.

После начала встречи принц Турки бен Фейсал Аль Сауд познакомился с деятельностью фонда «Возрождение». Минтимер Шаймиев также рассказал о проектах фонда: о Казанском кремле, Болгаре и Свияжске. В том числе первый президент Татарстана рассказал о современных достижениях республики, таких как полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар».

Принц Турки бен Фейсал Аль Сауд высоко оценил работу Минтимера Шаймиева, отметив, что арабскому миру он известен как первый российский лауреат Международной премии имени короля Фейсала, которой он был удостоен в 2007 году за вклад в возрождение исламской культуры.

— Исламские государства проявляют интерес и внимание как к нашей стране, так и к нашей республике. Во время церемонии вручения премии было отмечено, что в Татарстане идет возрождение ислама и одновременно возрождается православие и обеспечивается мирное сосуществование между двумя религиями, — сказал Минтимер Шаймиев.

В ходе общения собеседники поделились мнениями относительно будущего сотрудничества в сферах науки, в которых ученые Татарстана и Центр исламских исследований будут работать вместе. Во встрече также принял участие заместитель премьер-министра республики Василь Шайхразиев.

Разиль Самигуллин