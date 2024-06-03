Единый кол-центр здравоохранения Татарстана перешел на короткий номер

Фото: Максим Платонов

С 1 июня 2024 года единый кол-центр системы здравоохранения Татарстана начал работу по короткому номеру.

— Для звонков с мобильных устройств нужно набрать 03-16, где 03 — номер скорой помощи, а 16 — код региона, пояснили в министерстве.

Как сообщает Минздрав Татарстана, для звонков со стационарных телефонов следует использовать номер 8 800 200-03-16. Все звонки в единый кол-центр бесплатны, а сам центр работает круглосуточно.

Операторы подключены к информационной системе, объединяющей все медицинские организации Татарстана. По ней можно получить помощь по любым вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи.

— Это касается записи на прием к врачу, вакцинации, диспансеризации и вызова врача на дом, — отметили в Минздраве.