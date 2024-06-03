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Экономика

В Госдуму внесли пять законопроектов о налоговой реформе

13:57, 03.06.2024
В Госдуму внесли пять законопроектов о налоговой реформе
Фото: Татьяна Демина

Правительство внесло в Госдуму пакет из пяти законопроектов, направленных на совершенствование налогового законодательства и внесение поправок в проект трехлетнего бюджета. Об этом сообщил глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

— Бюджетный пакет из пяти законопроектов внесен в Госдуму, — сказал он.

Напомним, правительство России одобрило подготовленный Минфином пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы. Соответствующие документы Минфин внес еще 28 мая. Подробнее об изменениях — в материале «Реального времени».

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