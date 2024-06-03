В Казани и в наиболее крупных городах Татарстана определены места заклания в дни Курбан-байрама
В Казани и других крупных городах Татарстана определены места, где будет совершаться жертвоприношение в дни Курбан-байрама. Этот мусульманский праздник ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа, и в этом году эта дата выпадает на 16 июня 2024 года, сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.
По решению Совета казыев и Совета улемов ДУМ РТ размер нисаба для совершения курбана в этом году определен в размере 51 000 рублей. Нисаб Курбана — это свободные средства за вычетом долгов и необходимых расходов, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана. Забой жертвенных животных начнется после праздничного намаза и продлится в течение трех дней. В Казани забойные цеха будут организованы в 18 специально отведенных местах.
Список мест заклания в Казани и наиболее крупных городах Татарстана:
Казань:
- Каюма Насыри, 17,
- Каюма Насыри, 27,
- Братьев Петряевых, 6,
- ж.м. Мирный, Мелитопольская, 15,
- Оренбургский проезд, 193,
- Хусаина Мавлютова, 48а,
- ж.м. Вознесенское, Иркен, 29,
- ж.м. Карьер, Яснополянский переулок, 16,
- ж.м. Нагорный, Дорожная, 32а,
- ж.м. Киндери, Азина, 101 а,
- Фатыха Амирхана, 3,
- Бестужева, 66,
- ж.м. Кадышево, Рихарда Зорге, 2а,
- ж.м. Залесный, Селянская, 23,
- ж.м. Залесный, Осиновский пер., 16а,
- Окольная, 25б,
- Энгельса, 20/39,
- ж.м. Юдино, Ильича, 4;
Набережные Челны:
- ул. Хади Такташа, д. 62;
Нижнекамск:
- пр. Химиков, д. 74а;
Альметьевск:
- ул. Белоглазова, д. 60а,
- ул. Гагарина, д. 10.
В прошлом году в ДУМ Татарстана также сообщили, что в Татарстане на Курбан-байрам в жертву принесли 13 806 голов, из которых 5 812 — в Казани. На Курбан-байрам в Татарстане работали 58 специальных площадок для совершения обряда жертвоприношения. Из них 18 развернулись на территории Казани.