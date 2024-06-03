В Казани и в наиболее крупных городах Татарстана определены места заклания в дни Курбан-байрама

Фото: Галия Шакирова

В Казани и других крупных городах Татарстана определены места, где будет совершаться жертвоприношение в дни Курбан-байрама. Этот мусульманский праздник ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа, и в этом году эта дата выпадает на 16 июня 2024 года, сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

По решению Совета казыев и Совета улемов ДУМ РТ размер нисаба для совершения курбана в этом году определен в размере 51 000 рублей. Нисаб Курбана — это свободные средства за вычетом долгов и необходимых расходов, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана. Забой жертвенных животных начнется после праздничного намаза и продлится в течение трех дней. В Казани забойные цеха будут организованы в 18 специально отведенных местах.

Список мест заклания в Казани и наиболее крупных городах Татарстана:

Казань:

Каюма Насыри, 17,

Каюма Насыри, 27,

Братьев Петряевых, 6,

ж.м. Мирный, Мелитопольская, 15,

Оренбургский проезд, 193,

Хусаина Мавлютова, 48а,

ж.м. Вознесенское, Иркен, 29,

ж.м. Карьер, Яснополянский переулок, 16,

ж.м. Нагорный, Дорожная, 32а,

ж.м. Киндери, Азина, 101 а,

Фатыха Амирхана, 3,

Бестужева, 66,

ж.м. Кадышево, Рихарда Зорге, 2а,



ж.м. Залесный, Селянская, 23,



ж.м. Залесный, Осиновский пер., 16а,

Окольная, 25б,

Энгельса, 20/39,

ж.м. Юдино, Ильича, 4;

Набережные Челны:

ул. Хади Такташа, д. 62;

Нижнекамск:

пр. Химиков, д. 74а;

Альметьевск:

ул. Белоглазова, д. 60а,

ул. Гагарина, д. 10.

В прошлом году в ДУМ Татарстана также сообщили, что в Татарстане на Курбан-байрам в жертву принесли 13 806 голов, из которых 5 812 — в Казани. На Курбан-байрам в Татарстане работали 58 специальных площадок для совершения обряда жертвоприношения. Из них 18 развернулись на территории Казани.

Разиль Самигуллин