В Казани построят дублер участка Вознесенского тракта

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана появится новая дорога-дублер, которая будет вести к улице Глушко. На ней и на улице Нардуган также построят подземные пешеходные переходы. Об этом сообщил глава исполкома Казани Рустем Гафаров. По его словам, на дорогу уйдет почти 40 млрд рублей. Однако часть выделенных на это средств не только муниципальные, но и от частных инвесторов.

— Уже потратили 13 млрд рублей на первый участок. Второй участок дороги построят примерно за 26 млрд рублей, однако проект частно-муниципальный, поэтому часть средств придется отдавать, — заявил он.

Руководитель исполкома также пояснил, что строительство дороги заложено в генплане города еще с 1969 года.

— Уже тогда было понятно, что без этой дороги городу не обойтись. Именно поэтому мы десятилетия держали этот коридор, не давали строительство там, сколько у нас не просили. Поэтому вопрос — строить или не строить — не стоит. Это реально жизненно необходимо для нашего города, — отметил Гафаров.