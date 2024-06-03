В Иннополисе открыли крупнейший в ПФО Центр обработки и хранения данных

Фото: Василий Иванов

В Татарстане запустили первую очередь центра обработки данных (ЦОД) «Иннополис», рассчитанный на 1 тысячу серверных стоек мощностью в МВт. Это крупнейший в Поволжье дата-центр, построенный ГК «Росатом». Офлайн его открыл раис Татарстана Рустам Минниханов, онлайн — генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

ЦОД рассчитан на хранение, обработку и передачу данных и технологически подключен к IT-парку при помощи двух независимых друг от друга оптико-волоконных линий связи. Первая очередь ЦОД состоит из четырех машинных залов на 250 стоек каждая. В настоящее время ГК «Росатом» почти полностью загрузила один из четырех машинных залов, рассказали журналистам во время экскурсии. Ожидается, что до конца года будет арендовано 99% серверных мощностей.



— Недружественные действия в отношении России вносят определенные поправки в наши действия, но никогда нас не остановят. Все свои цели и задачи выполним, — заявил Лихачев.

Стоит подчеркнуть, что глава «Росатома» не смог прилететь в Татарстан из-за временной приостановки работы аэропорта Казани.

— К сожалению, все это должно было пройти в очном формате, но исходя из обстоятельств, кто и как бы ни пытался, мы все равно вместе. Сегодня большое событие для Иннополиса и нашей республики и страны. ЦОД — это огромный проект, который реализован ГК «Росатом». Это крупнейший объект в федеральном округе, и важно, что технологические решения для нового центра разработаны с учетом стратегии импортозамещения и соответствуют современным стандартам безопасности, — сказал Минниханов.