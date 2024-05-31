Новое дело после теракта в «Крокус Сити Холле», сбитый беспилотник в Татарстане, смена главы Самарской области
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 31 мая.
- Сегодня утром в Атнинском районе Татарстана дежурными силами ПВО сбили беспилотник. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. В связи с этим аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостанавливали работу. Также власти Татарстана сообщали об эвакуации сотрудников казанских предприятий.
- Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным заключение под стражу бывшего вице-премьера — министра образования республики и экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. На заседании суда фигурант дела о взятке в сумме 22 млн рублей отказался комментировать претензии следствия.
- По факту теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» завели новое уголовное дело — «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Фигурантов в нем пока нет. Дело было возбуждено по заявлению 64 семей пострадавших.
- В Татарстане возбуждено уголовное дело о загрязнении земель. Как сообщает прокуратура Татарстана, на земельный участок, прилегающий к одному из домов на улице Футбольной в Зеленодольске, сбросили строительные отходы на площади свыше 308 тысяч квадратных метров земли. Ущерб, причиненный почве, составил более 24 миллионов рублей.
- В России могут появиться мобильные убежища для защиты населения от всех видов оружия, в том числе и ядерного. В проекте постановления правительства России отмечается, что для укрытия всего населения в случае опасности недостаточно имеющихся защитных сооружений.
- Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, возглавлявший регион с 2018 года, объявил об уходе в отставку. Врио губернатора стал глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.
- В Татарстане наметился новый тренд: крупный бизнес занялся непрофильным строительством жилья. Следом за владельцем ГК «КАН Авто» Александром Колесовым интерес к девелоперским проектам проявили в структурах, близких к Иреку Богуславскому. Судя по документам, в Лаишевском районе у села Сокуры вырастет новый жилой комплекс от семьи основателя группы «Нэфис». Подробности — в материале «Реального времени».
- В России с 1 декабря 2024 года стартует обязательная маркировка консервов из рыбы и морепродуктов. Следующим этапом, с 1 октября 2024 года, станет маркировка отдельных видов пищевых растительных масел и масложировой продукции в стеклянной и полимерной упаковках.
- Работы по благоустройству парка вокруг театра Камала выполнены на четверть, сообщили сегодня в мэрии Казани. На данный момент проведены подготовительные работы, демонтаж существующих дорожек и ограждений, монтаж металлокаркаса пирса.
- Заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лейла Фазлеева в эксклюзивном блиц-интервью «Реальному времени» рассказала о своем отношении к законодательным инициативам татарстанских парламентариев, которые касаются прав и ответственности несовершеннолетних перед законом: «Преступление» и «наказание» — эти два слова всегда соседствуют, и если отсутствует наказание, а правильнее сказать — реакция на совершенное преступление, то, конечно, моментально возникает безнаказанность».
- Депутаты Госдумы подготовили законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О полиции». Им предлагается установить обязанность полиции патрулировать общественные места.
- В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Правительство России считает, что это может привести к росту нелегального оборота, и потребовало доработать документ.
- В Казани с 1 июня временно изменятся маршруты автобусов №15, 29, 75. Это связано с проведением ремонтных работ по улице Право-Булачной на участке от улицы Мусы Джалиля до улицы Чернышевского. По этой же причине движение троллейбусного маршрута №2 будет приостановлено.
- Полузащитник Дарко Йевтич решил не продлевать контракт с казанским футбольным клубом «Рубин» и покинул команду. Он пришел в «Рубин» в январе 2020 года, принял участие в 47 матчах, в которых забил четыре мяча.
Ключевые события 828-го дня специальной военной операции на Украине:
- Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что цели специальной военной операции достигаются соразмерно угрозам безопасности России. Он добавил, что на опыте СВО идет улучшение боевой работы армии России, а также развивается оборонно-промышленный комплекс страны.
- В результате переговоров с киевской стороны возвращены 75 российских военных, им взамен были переданы 75 военнопленных Вооруженных сил Украины. Помощь в организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты. Обмен пленными произошел впервые с февраля.
- Сегодня днем дежурными силами ПВО было сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппарата, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1 325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 972 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 135 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан