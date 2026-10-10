Ozon закроет страховую программу для пострадавших от атак продавцов

Она перестанет действовать с 13 октября

Фото: Динар Фатыхов

С 13 октября программа страхования от массовых повреждений товаров и атак БПЛА для продавцов Ozon прекратит свое действие. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.



Решение объяснили тем, что на страховом рынке «существенно изменились условия покрытия определенных рисков».

Полисы будут работать до 23:59 мск 12 октября. Все обязательства по страховке будут исполнены полностью, заявили в Ozon.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Часть выплат пострадавшим уже перечислена, а остальные будут произведены в ближайшее время — инвентаризация на логистических центрах почти закончена. Если до отключения страховки произойдут другие страховые случаи, выплаты по ним тоже будут. Мы ищем и другие варианты для защиты товаров селлеров — сделаем все возможное, чтобы у предпринимателей были эффективные инструменты финансовой защиты, — говорится в сообщении.



Напомним, недавно премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса, пострадавшего из-за ударов дронов по объектам Ozon. Для продавцов предусмотрены отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановка проверочных мероприятий.

Галия Гарифуллина