Андрей Белоусов: «Цели СВО достигаются соразмерно угрозам безопасности России»

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что цели СВО достигаются соразмерно угрозам безопасности России, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

— Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности, — сказал Андрей Белоусов.

Он добавил, что на опыте СВО идет улучшение боевой работы армии России, а также развивается оборонно-промышленный комплекс страны. Министр отметил, что совершенствуется система обучения военных кадров и оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Андрей Белоусов резюмировал, что все попытки ВСУ нанести России стратегическое поражение бесперспективны.

Также министр назвал первоочередной задачей министерства пополнение состава Вооруженных сил. При этом подчеркнув, что о мобилизации речи не идет.

Разиль Самигуллин