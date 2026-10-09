ЦБ уточнил правила расчета платежей по семейной ипотеке

Банк России рекомендовал банкам при расчете платежей по семейной ипотеке после окончания господдержки учитывать ставку на 4 п. п. выше первоначальной

Фото: Айдар Раманкулов

Банк России рекомендовал банкам при расчете платежей по семейной ипотеке после окончания господдержки учитывать ставку на 4 п. п. выше первоначальной. Это касается кредитов, выданных с 1 октября 2026 года на срок более 15 лет. Разъяснения опубликованы в информационном письме регулятора.

После завершения периода субсидирования ставка не может превышать меньшее из двух значений: первоначальную ставку плюс 4 п. п. или ключевую ставку ЦБ с надбавкой (3 п. п. для большинства кредитов, 3,5 п. п. для ИЖС). Этот же подход рекомендуется использовать при расчете долговой нагрузки заемщика и составлении графика платежей.

Банки должны предупреждать клиентов, что суммы платежей за этот период примерные. При расчете максимальной полной стоимости кредита также рекомендуется учитывать платежи по ставке на 4 п. п. выше первоначальной.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 1 октября ставка 6% по семейной ипотеке сохранилась для ИЖС, а также при первоначальном взносе от 50% или быстром погашении в первый год. В остальных случаях ставка зависит от числа детей: 10% для семей с одним ребенком, 8% с двумя, 6% с тремя, 4% с четырьмя, 2% с пятью. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ставки на 2 п. п. выше.

Ранее ЦБ выявил манипулирование с облигациями СИБУРа и «Ростелекома». Нарушения выявлены в сделках между ООО «Завод „Силач“», ООО «Октад», ООО «Ситерра» и гражданами Дмитрием Коромысловым и Евгением Коминым.

Алсу Сабирзанова