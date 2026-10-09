Артига: разрыв между топ-5 в РПЛ и «Рубином» не случаен

«Зенит», занимающий пятую строчку, оторвался от команды Артиги на шесть баллов

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Франк Артига отреагировал на слова президента клуба Марата Сафиуллина, заявившего, что ждет улучшения позиций команды в чемпионате.

— Амбиции президента максимальны, как вы могли убедиться, общаясь с ним. Нужно быть реалистами. И когда мы видим потенциал, особенно атакующий, у тех команд, которые сейчас находятся в топ-5, то разрыв между ними и всеми остальными — это не случайность, а факт. Но мы, конечно, будем стараться подняться как можно выше, — ответил Артига на вопрос корреспондента «Реального времени».



«Рубин» после девяти сыгранных туров набрал 12 очков и занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит», занимающий пятую строчку, оторвался от команды Артиги на шесть баллов.

В следующем туре «Рубин» сыграет с московским «Динамо» в Казани 11 октября в 19:30 мск. Сейчас команда готовится к предстоящему поединку. Подробности об открытой тренировке читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин