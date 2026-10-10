Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля

Москва готова к поставкам дополнительного объема в США, а также всем партнерам

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Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, это происходит раньше запланированных сроков.

Москва готова к поставкам дополнительного объема в США, а также всем партнерам.

— 300 тыс. тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок дизеля на экспорт до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре. В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц, — цитирует его ТАСС.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Российский лидер подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Вашингтон выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.

Напомним, ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива с территории России до 31 октября включительно. Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании.

Галия Гарифуллина