В Казани арестовали обвиняемую в краже на 40 млн с ювелирного завода

Согласно обвинению, женщина, будучи работником одного из ювелирных заводов, тайно похитила из сейфа изделия

Фото: Динар Фатыхов

В Казани арестовали обвиняемую в краже на 40 млн с ювелирного завода. Об этом сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда города.

Органами предварительного расследования ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.158 УК РФ. Согласно обвинению, с августа по октябрь этого года женщина, будучи работником одного из ювелирных заводов, тайно похитила из сейфа изделия на общую сумму не менее 40 млн рублей.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— При решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судом учтены тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности обвиняемой, а также доводы следователя о том, что, находясь на свободе, обвиняемая может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на участников уголовного судопроизводства либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, — говорится в сообщении.

Галия Гарифуллина