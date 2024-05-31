В Татарстане возбуждено уголовное дело о загрязнении земель: испорчено свыше 308 тыс. кв. метров грунта

Фото: Максим Платонов

Зеленодольская городская прокуратура Татарстана провела проверку исполнения земельного законодательства после поступивших обращений граждан, сообщают в Telegram-канале ведомства.



Проверка установила, что на земельный участок, прилегающий к одному из домов на улице Футбольной в городе Зеленодольске, осуществлялся сброс строительных отходов. Загрязнено свыше 308 тысяч квадратных метров земли.

Результаты лабораторных исследований показали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в пробах грунта. Ущерб, причиненный почве, составил более 24 миллионов рублей.

Материалы проверки были направлены прокуратурой в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 Уголовного кодекса Российской Федерации (порча земли).

Напомним, в апреле жители Казани и Зеленодольского района Татарстана обратились в информационный центр СК России с жалобами на загрязнение воздуха. Сообщения о проблеме поступили из ЖК «Салават купере», а также из Московского и Авиастроительного районов Казани



Рената Валеева