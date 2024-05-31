Полицейских могут обязать патрулировать общественные места

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О полиции». Авторы инициативы считают, что принятие данного законопроекта позволит предотвращать нарушения общественного порядка, а также своевременно реагировать на совершенные правонарушения в общественных местах.

— Законопроектом предлагается установить обязанность полиции патрулировать общественные места, — говорится в тексте документа. — В случае принятия законопроекта порядок осуществления патрулирования общественных мест будет закреплен нормативно-правовым актом МВД России.

Депутаты отметили, что принятие законопроекта не повлечет негативных социально- экономических, финансовых и иных последствий, а также не окажет отрицательного влияния на достижение целей государственных программ страны.