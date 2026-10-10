Китай и ЕС решили взаимно отменять санкции по экспортному контролю

Стороны планируют в рамках своих правовых систем фактически запустить этот процесс и поддерживать друг друга в исключении отдельных позиций из списков

Фото: Динар Фатыхов

Китай и Евросоюз на торговых переговорах договорились начать процедуру взаимного исключения компаний из санкционных списков в сфере экспортного контроля. Об этом заявило Министерство коммерции КНР.

По данным ведомства, в ходе консультаций в Пекине 8–9 октября министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович закрепили намерение активнее работать над снятием ограничений. Стороны планируют в рамках своих правовых систем фактически запустить этот процесс и поддерживать друг друга в исключении отдельных позиций из списков.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Делегации подтвердили готовность совместно разбираться с проблемными вопросами в области экспортного контроля. Для координации подходов и сохранения устойчивости глобальных цепочек поставок Китай и ЕС намерены задействовать механизм торгово‑инвестиционных консультаций и продолжать плотный диалог на всех уровнях. Отдельно Евросоюз заявил, что продолжит помогать КНР в продвижении по ключевым темам — в частности, в вопросах выдачи разрешений на товары двойного назначения.

Напомним, недавно Китай заявлял, что намерен укреплять технологическое и индустриальное сотрудничество с государствами БРИКС.

Галия Гарифуллина