Из украинского плена возвращены 75 российских военнослужащих

Фото: Динар Фатыхов

В результате переговоров с киевской стороны возвращены 75 российских военных, им взамен были переданы 75 военнопленных Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны. Помощь в организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Подобный обмен военнопленными происходил и в феврале. Тогда в ходе переговорного процесса взамен 100 украинских солдат, было возвращено 100 российских военнослужащих.

Разиль Самигуллин