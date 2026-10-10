В Татарстане в сфере сельского хозяйства работают 70 тыс. человек

С учетом пищевой и перерабатывающей промышленности совокупный объем продукции АПК Татарстана составил по итогам прошлого года 795 млрд рублей

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В агропромышленном комплексе сейчас работают 70 тыс. татарстанцев. По итогам 2025 года в республике было произведено сельскохозяйственной продукции на 404,5 млрд рублей, сообщил раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства.

С учетом пищевой и перерабатывающей промышленности совокупный объем продукции АПК Татарстана составил по итогам прошлого года 795 млрд рублей.

— Итоги текущего года — порядка 4 млн тонн зерна, 2,2 млн тонн сахарной свеклы, более 1 млн тонн масличных культур, 1,2 млн тонн картофеля и овощей. Мы заготовили достаточное количество кормов на зиму, — цитирует Минниханова пресс-служба татарстанского лидера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан — один из лидеров в России по численности крупного рогатого скота, заявил раис. В регионе содержится 803 тысячи голов КРС, включая 307 тысяч коров. Республика стремится в текущем году выйти на объем производства молока в 2,5 млн тонн — такой показатель позволит ей сохранить первое место в стране.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Татарстане отметят 22 октября. Рустам Минниханов, обращаясь к главам районов, дал поручение повсеместно поздравить лучших представителей отрасли.

Напомним, сегодня сельхозярмарки открыты на 14 площадках Казани. Цены на продукцию в среднем на 10% ниже розничных.

Галия Гарифуллина