Владимир Путин принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области

Владимир Путин принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области. На его должность был назначен Вячеслав Федорищев в качестве временно исполняющего обязанности. Указ был подписан Владимиром Путиным и опубликован на сайте правовой информации.

О предложении Вячеславу Федорищеву поста главы Самарской области стало известно сегодня. Ранее он занимал пост главы правительства Тульской области.

Вчера о своей отставке также заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она возглавляла Ханты-Мансийский автономный округ 14 лет.

Разиль Самигуллин