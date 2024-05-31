С 1 июня в Казани временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №15, 29 и 75

Фото: Максим Платонов

В Казани с 1 июня временно изменятся маршруты автобусов №15, 29, 75. Это связано с проведением ремонтных работ по улице Право-Булачной на участке от улицы Мусы Джалиля до улицы Чернышевского, сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

До завершения работ с 21.00 1 июня автобусы будут следовать в прямом направлении по улицам Право-Булачной, Миславского, Московской, Ташаяк и площади Тысячелетия, а затем по обычным маршрутам.



Также по причине строительства тепловода на улице 2-й Туринской изменен маршрут автобусов №74, следующих по маршруту ДВВС — 10-й микрорайон. Изменения действуют с 20 мая, однако расписание общественного транспорта не изменилось.

Разиль Самигуллин