Четыре игрока «Рубина» пропустят матч с «Динамо» из-за травм
В казанском клубе не смогут рассчитывать на Дмитрия Кабутова, Константина Нижегородова, Александара Юкича и Дардана Шабанхаджая
Четыре игрока «Рубина» пропустят матч с «Динамо» из-за травм. Все четверо пропустили сегодняшнюю открытую тренировку команды утром.
В «Рубине» не смогут рассчитывать на Дмитрия Кабутова, Константина Нижегородова, Александара Юкича и Дардана Шабанхаджая. У первых двоих — травма колена, австриец покинул Россию для реабилитации, а четвертый в списке тренируется индивидуально из-за дискомфорта.
Сообщается, что Нижегородов получил травму колена в товарищеской игре с «Балтикой» (1:0).
Матч между «Рубином» и московским «Динамо» состоится 11 октября в Казани в 19:30 мск. Встречу в прямом эфире покажут на федеральном телеканале «Матч ТВ».
«Рубин» после девяти матчей набрал 12 очков и занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» идет третьим с 19 баллами.
Ранее стало известно, что по окончании матча «Рубина» в Казани организуют спецподачу транспорта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».