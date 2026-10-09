Четыре игрока «Рубина» пропустят матч с «Динамо» из-за травм

В казанском клубе не смогут рассчитывать на Дмитрия Кабутова, Константина Нижегородова, Александара Юкича и Дардана Шабанхаджая

Фото: Динар Фатыхов

Четыре игрока «Рубина» пропустят матч с «Динамо» из-за травм. Все четверо пропустили сегодняшнюю открытую тренировку команды утром.

В «Рубине» не смогут рассчитывать на Дмитрия Кабутова, Константина Нижегородова, Александара Юкича и Дардана Шабанхаджая. У первых двоих — травма колена, австриец покинул Россию для реабилитации, а четвертый в списке тренируется индивидуально из-за дискомфорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сообщается, что Нижегородов получил травму колена в товарищеской игре с «Балтикой» (1:0).

Матч между «Рубином» и московским «Динамо» состоится 11 октября в Казани в 19:30 мск. Встречу в прямом эфире покажут на федеральном телеканале «Матч ТВ».

«Рубин» после девяти матчей набрал 12 очков и занимает шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» идет третьим с 19 баллами.

Ранее стало известно, что по окончании матча «Рубина» в Казани организуют спецподачу транспорта.

Зульфат Шафигуллин