Семья основателя «Нэфиса» построит мини-город в Сокурах?

Связанная с дочерью Ирека Богуславского компания готовит свыше 12 га земли под многоквартирную застройку

Фото: Максим Платонов

В Татарстане наметился новый тренд: крупный бизнес занялся непрофильным строительством жилья. Следом за владельцем ГК «КАН Авто» Александром Колесовым интерес к девелоперским проектам проявили в структурах, близких к Иреку Богуславскому. Судя по документам, в Лаишевском районе у села Сокуры вырастет новый жилой комплекс от семьи основателя группы «Нэфис». Подробности — в материале «Реального времени».



Основателя «Нэфиса» привлек девелоперский бизнес



В селе Сокуры на берегу Меши вдоль леса скоро может вырасти большой жилой комплекс. Собственники участка площадью 12,6 га недавно получили новый вид разрешенного использования «многоквартирные жилые дома до 5 этажей». По данным ЕГРН, владеет землей компания «Лаборатория Р.Т.Х.», управляющая известной клиникой по пересадке волос Real Trans Hair, созданной одним из основателей группы «Нэфис», а ныне депутатом Госдумы Иреком Богуславским. Бренды клиники принадлежат его дочери Карине Богуславской.

Кадастровая стоимость этой земли на сегодня составляет 115,5 млн рублей. Сам участок (к/н 16:24:240303:5047) упоминается в распоряжении Росавтодора об изъятии земель для федеральных нужд под строительство объездной дороги в Сокурах. Впрочем, отчуждено будет немного — порядка 0,2 га, иными словами у компании останется еще 12,4 га под застройку жилкомплекса.

Сегодня в Сокурах активно развивается жилищное строительство. Кроме ИЖС, в селе и окрестностях реализуются проекты многоквартирного жилья до 5 этажей, такие как ЖК «Новый свет» от застройщика «Ак Барс Дом» или ЖК «Волшебный сад» от СЗ «Тройка» (входит в «БМП Груп»). Рядом коттеджный поселок «Тургай», развиваются и другие КП — «Новые Сокуры», «Новые Сокуры — 2», в проекте также 3-я и 4-я очереди поселков. Словом, Богуславских ждет жесткая конкуренция в борьбе за покупателя жилья в этой локации.

Сегодня в Сокурах активно развивается жилищное строительство. Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Сегодня директором и учредителем ООО «Лаборатория Р.Т.Х.» числится Котова Елена Сергеевна. Прошлый год фирма завершила с оборотом в 607,5 млн рублей и чистой прибылью в 63,2 млн рублей. На запрос издания о проекте жилищной застройки на участке в Сокурах, компания еще не ответила. В группе «Нэфис» опровергать эти планы не стали, но и от комментариев по теме воздержались.

«Многие начали реализовывать непрофильные проекты»

По оценке опрошенных экспертов, на указанном участке земли в Сокурах дружественная «Нэфису» компания сможет построить примерно 120 тысяч «квадратов» жилья стандарт класса. Но все зависит от проекта и типа паркинга.

— В связи с санкциями против России многим крупным компаниям сегодня приходится искать места инвестирования свободных денежных средств. За рубежом покупать недвижимость и прочее — уже не вариант. Соответственно, нужно инвестировать в России. И не всегда расширение текущего производства позволяет увеличить прибыль, потому что рынок ограничен рубежами России. Поэтому мы видим, что многие компании начали реализовывать непрофильные проекты. Мы такое видели в ЖК «Наследие», думаю, здесь аналогичная ситуация, — считает руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин.

Проект указанного им жилкомплекса реализует в Казани на территории бывшей промзоны владелец ГК «КАН Авто» Александр Колесов. Для предпринимателя это также первый опыт в возведении жилья. Судя по всему, по этому пути сейчас идет и семья основателя «Нэфиса»: «У них есть доступ к земельному фонду, поэтому решили применить себя в девелоперском проекте. Не секрет, что любой инвестор изначально должен видеть себя именно в девелоперах. Купить недвижимость, что-то с ней сделать, что всегда позволяет заработать деньги. Думаю, это больше связано с санкционным режимом и невозможностью выхода на новые рынки», — считает эксперт.



— Раньше, в советские годы, при каждом предприятии были огромные участки земли, которые держали на балансе, платили за них налоги. Но вот пришло время, когда эти участки можно хорошо монетизировать. Кто-то в свое время распродал их за копейки, кто-то и сейчас продает другим девелоперам, и те строят и зарабатывают на этом. Кто-то попридержал участок и сейчас сам заходит в стройку, потому что хотят дальше получать определенные дивиденды — не просто продать землю, а еще и заработать на ней, — согласен с коллегой руководитель АН «Этажи-Казань» Марат Галлямов.

По его словам, поскольку в Казани и ее окрестностях есть большой дефицит земли, готовой к возведению многоквартирного жилья, этот проект может быть перспективным. «Так что все правильно они делают — нормальное явление», — считает он.



— В Лаишевском районе наблюдается тенденция к росту интереса застройщиков к многоквартирной жилой застройке. Это обусловлено рядом преимуществ, которые делают район привлекательным для строительства ЖК, реализации проектов в этой сфере. Во-первых, он расположен поблизости от Казани. Это обеспечивает хорошую транспортную доступность и возможность развития инфраструктуры. Наличие трассы М-12 также способствует привлечению застройщиков. А новая дорога в обход Сокуров — абсолютно беспрецедентный проект, который даст импульс развитию всего района, — отметил Максим Николаев, управляющий партнер «БМП Груп».

«Одной Мешей людей не привлечь»



Лаишевское направление сегодня — одно из самых популярных и быстро растущих на рынке недвижимости. Однако эксперты предупреждают, что территория вокруг Сокуров развивается все-таки преимущественно в формате ИЖС.

— Сильной востребованности в многоквартирных домах там, к сожалению, нет. Взять другие многоквартирные жилые комплексы в том же селе — даже в сданных домах квартиры остаются не распроданными. Притом что ценник по сравнению с Казанью привлекательнее. Но нет большого количества людей, которые заинтересованы в таком жилье, — отметил Рустем Сафин.

Одна из причин — себестоимость квартиры начинает конкурировать с себестоимостью строительства дома. Потенциальный покупатель, узнав, что поблизости он сможет приобрести дом на 70—80 «квадратов», пусть и немного дороже, но тоже выгодно по льготной ипотеке, может изменить свои планы. «Супердешево продавать квартиры не получится. Основной конкурент — ИЖС, а оно там сильно развитое. Поэтому нужно определить, кто будет клиентом и какие плюшки он получит от покупки квартиры именно в этом месте. Одной Мешей людей не привлечь!» — убежден эксперт.

Сам участок (к/н 16:24:240303:5047) упоминается в распоряжении Росавтодора об изъятии земель для федеральных нужд под строительство объездной дороги в Сокурах. скриншот realnoevremya.ru публичной кадастровой карты

— Да, это Меша, но вы знаете, у нее один берег такой, другой — этакий. Можно и так сказать: если мы выезжаем за пределы «Садового кольца» Казани, то любое многоквартирное жилье будет хуже, чем собственный дом. Но найдутся те самые 50% покупателей, которые скажут: «Нет, мы так не считаем. Мы хотим жить в квартире, нам снег убирать и дворы чистить не очень хочется. Мы устали от дома», и будут тоже правы, — добавил Марат Галлямов.



«Без инфраструктуры проект будет не совсем интересен»

Крупные девелоперы, которые уже работают в той же местности Лаишевского района, предлагают благоустроенную среду: с дорогами и социальными объектами. «Но это мощные, раскрученные застройщики, с инвестициями и четким пониманием клиентской базы, а для новых застройщиков — это всегда тяжело. Вложиться сразу в первом проекте в социалку — обычно нереально. Очень многие мои клиенты, которые рассматривали жилые комплексы в Сокурах, отказывались из-за того, что там маленький детсад и маленькая сельская школа, социальная инфраструктура почти неразвитая», — говорят риелторы.

Поэтому в целом направление кажется интересным, но ближе к Казани можно найти и более интересные проекты многоквартирного жилья, считают собеседники «Реального времени».

Судя по всему, по этому пути сейчас идет и семья основателя «Нэфиса», реализуя девелоперский проект, считают эксперты. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Небольшой похожий проект там — относительно недорогой, но не сказать, чтобы прямо за раз его раскупили. Нет, он продается средними темпами, мягко говоря. Отсюда вывод: нужен там еще один такой жилой комплекс? Будут они сейчас эти 12 гектаров застраивать многоквартирными домами, город строить. У нас примеры такие есть, и они относительно хорошие. Это и «Царево Village», и ЖК «Светлый». Если они тоже будут такой мини-город строить, все будет зависеть от цены продукта, — убежден Марат Галлямов.

На втором месте по значимости — необходимая инфраструктура для ЖК. Опытные застройщики провели большую подготовительную работу перед реализацией подобных проектов, начав со строительства дорог и детсадов. «Без инфраструктуры и каких-либо преимуществ, которая в первую очередь устранит маятниковую миграцию, проект будет не совсем интересен. Если будет самодостаточный проект: со школами, магазинами, рабочими местами — перспектива у данного направления в целом хорошая. Мы знаем, что город движется в сторону аэропорта и это достаточно благоприятный район, экологически чистый, с водой. Но вот как они реализуют проект — так и будет», — пояснил он.