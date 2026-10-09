Трусова выиграла первый за пять лет международный турнир
По сумме короткой и произвольной программ она набрала 226,01 балла
Александра Трусова победила на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате — Мемориале Дениса Тена. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 226,01 балла, передает РБК.
Второе место у кореянки Ким Ю Чэ (209,20), третье — у Софьи Самоделкиной из Казахстана (204,36). Россиянки Мария Захарова (187,77) и Дина Хуснутдинова (185,70) заняли пятое и седьмое места.
Для Трусовой это второй международный турнир с сезона-2022/23. В августе 2025 года она родила сына, а в этом году вернулась в спорт. В начале сентября на турнире в Токио она стала второй. Последняя победа на международных соревнованиях до этого была в октябре 2021 года на Skate America.
Ранее сообщалось, что Казань примет первый этап Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 16 по 19 октября.
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