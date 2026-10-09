Трусова выиграла первый за пять лет международный турнир

По сумме короткой и произвольной программ она набрала 226,01 балла

Фото: Динар Фатыхов

Александра Трусова победила на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате — Мемориале Дениса Тена. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 226,01 балла, передает РБК.

Второе место у кореянки Ким Ю Чэ (209,20), третье — у Софьи Самоделкиной из Казахстана (204,36). Россиянки Мария Захарова (187,77) и Дина Хуснутдинова (185,70) заняли пятое и седьмое места.

Для Трусовой это второй международный турнир с сезона-2022/23. В августе 2025 года она родила сына, а в этом году вернулась в спорт. В начале сентября на турнире в Токио она стала второй. Последняя победа на международных соревнованиях до этого была в октябре 2021 года на Skate America.

Ранее сообщалось, что Казань примет первый этап Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 16 по 19 октября.

Алсу Сабирзанова