После футбольного матча «Рубин» — «Динамо» в Казани организуют спецподачу транспорта
Его сосредоточат 11 октября в 21:00 на остановке «Ак Барс Арена»
11 октября после футбольного матча «Рубин» — «Динамо» в Казани организуют спецподачу транспорта. Об этом сообщили в профильном комитете города.
В 21:00 на остановке «Ак Барс Арена» сосредоточат дополнительный транспорт.
В сторону Ветеринарной академии будут идти:
— автобусы №35, 10а, 18, 45, 46, 60, 33, 55;
— троллейбус №2;
— трамваи №5 и 7.
В сторону ул. Адоратского будут идти:
— автобусы №35а, 10, 18, 36, 45, 46, 60, 89;
— трамваи №5а и 7;
— троллейбус №13.
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