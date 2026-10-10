Выполнение программы капитального ремонта в Татарстане превысило 90%

Завершены работы в 559 многоквартирных домах

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Программа капитального ремонта в Татарстане вышла на завершающий этап. Общее выполнение составляет 97%, сообщили сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

В текущем году в программу входят 813 домов в 41 муниципальном образовании. В рамках программы запланирована замена 126 лифтов в 57 домах в шести муниципалитетах. На сегодняшний день работы ведутся в 175 многоквартирных домах в 25 муниципальных образованиях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Завершены работы в 559 зданиях. Из них за прошедшие две недели — в 102 многоквартирных домах.

Напомним, работы по ремонту поликлиник выполнены в Татарстане на 97%. В целом реализация программных мероприятий в сфере «Здравоохранение» находится на финишной прямой: из 96 объектов отрасли в работе остаются шесть.

Галия Гарифуллина