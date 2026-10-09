Продажи Porsche упали на 16%

Крупнейшим рынком остается Северная Америка

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За январь — сентябрь 2026 года Porsche продала 178 532 автомобиля. Это на 16% меньше, чем годом ранее (212 509 машин). Снижение зафиксировано на всех ключевых рынках, передает Autonews.

Крупнейшим рынком остается Северная Америка, где продано 56 088 машин, однако спрос упал на 13%. В Европе (без учета Германии) поставки сократились на 11%, до 44 949, в Германии — на 7%, до 20 954. В Китае продажи упали на 33%, до 21 493 автомобилей.

Несмотря на общее снижение, спрос на Porsche 911 вырос на 12%, до 42 217 машин. Самым популярным остается Cayenne — 59 586 автомобилей (-2%).

В компании объяснили падение завершением производства моделей 718 и бензинового Macan, а также сложной ситуацией на китайском рынке. Член совета директоров Маттиас Беккер заявил, что Porsche придерживается стратегии приоритета доходности над количеством.

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей и гибридов в России выросли на 94,6%. Их доля на общем рынке новых автомобилей достигла 9,3% против 5,1% годом ранее.

Алсу Сабирзанова