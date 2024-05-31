«Я никакой опасности не представляю»: бывшего вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова оставили в СИЗО

Фото: Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным заключение под стражу бывшего вице-премьера — министра образования республики и экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. На заседании суда фигурант дела о взятке 22 млн рублей отказался комментировать претензии следствия, передает с заседания журналист «Реального времени».



К защите Фаттахова подключился казанский адвокат Тахир Мансуров. Ранее его клиенткой была экс-глава банка «Спурт» Евгения Даутова. На заседании суда Мансуров полностью поддержал жалобу адвоката Ольги Шелковниковой, которая указывала: одна тяжесть вменяемого преступления не является основанием для самой суровой меры пресечения, а событие преступления следствием не доказано.

Адвокат Мансуров отметил — у суда первой инстанции имелись все основания для избрания более мягкой меры пресечения. Никаких документов, подтверждающих, что Фаттахов намерен оказывать давление и чинить помехи, следствием не добыто. «Представленные защитой материалы, характеризующие доверителя, показывают: на протяжении многих лет он служил обществу, приносил пользу и имеет устойчивые социальные связи», — сообщил защитник.

Представитель прокуратуры РТ против смягчения меры пресечения возражал.

Сам Энгель Фаттахов был краток: «Я полностью поддерживаю своего адвоката. Я никакой опасности не представляю. Хотелось бы мне более мягкой меры пресечения».

В перерыве заседания бывший вице-премьер сообщил журналисту «Реального времени», что на здоровье не жалуется, а вот комментировать претензии по взятке путем реконструкции дома пока не готов. На заседании в одной с ним камере мензелинского СИЗО находился бывший главный энергетик компании «Алабуга Девелопмент» Рустам Гумеров, арестованный по делу о взятке 2 млн рублей минувшим летом. Его дело уже рассматривается судом, и уволенный предпринимает попытки смягчить меру пресечения — пока безуспешно.

Расследование дела против Фаттахова началось 10 дней назад — по материалам экономической полиции и заявлению предполагаемого взяткодателя из ООО «ПСК «Спецстрой» руководитель Следкома по РТ возбудил дело о коррупции в особо крупном размере.

По версии силовиков, преступление было совершено после отставки подозреваемого с поста вице-премьера и министра, когда Энгель Фаттахов вернулся в родной Актанышский район и снова возглавил его. Как полагают в СК и МВД Татарстана, с марта 2018-го по сентябрь 2020 года фирма «ПСК «Спецстрой» осуществила реконструкцию дома Фаттахова в Актаныше (всего на 21,8 млн рублей) в обмен на покровительство, содействие в получении договоров подряда по соцобъектам района и оплате этих работ. В материалах дела отдельно упоминается госконтракт на капремонт здания молодежного центра «Яшьлек» в Актаныше, где «Спецстрой» работал по договору субподряда на 28 млн рублей.

Вышеназванная фирма работает в Актаныше с апреля 2017 года, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в штате этого «Спецстроя» числятся 4 человека, включая гендиректора и учредителя Дильбар Файзелгаяновну Муртазину. На счету у компании — 11 госконтрактов почти на 29 млн рублей, первый заключался на капремонт коровника на базе районного техникума, последний — на ремонт помещений библиотеки в рамках реализации нацпроекта «Культура».



21 мая отставной ВИП-чиновник был задержан, а 22-го в Мензелинском горсуде санкционировали его арест сроком на два месяца. Впрочем, как выяснилось сегодня, ходатайство по мере пресечения подавалось в Актанышский суд, и решение в зале Мензелинского суда выносил судья, исполняющий полномочия актанышского коллеги.

По данным источников «Реального времени», бывшему вице-премьеру уже предъявили обвинение в особо тяжком преступлении.

Энгелю Фаттахову в июне будет 63. По первой профессии — инженер-механик, получил он ее в Казанском сельхозинституте, там же учился в аспирантуре. Работу по основной профессии совмещал с партийной карьерой. За первую рабочую десятилетку, начиная с 1983-го, успел потрудиться в родном Актанышском районе инженером сельхозтехники, вторым секретарем райкома ВЛКСМ, инженером управления сельского хозяйства и райсельхозхимии, а также секретарем парткома в колхозе и даже преподавателем в Казанском сельхозинституте.

В 1993-м получил пост первого заместителя главы администрации Актанышского района, через 2 года ушел в Сармановский район на пост заместителя, а 1998-м вернулся в Актаныш уже главой администрации. Рулил районом 14 лет, после чего неожиданно для многих в 2012-м пересел в кресло министра образования и науки Татарстана и занимал его 5 лет. При этом 4 года наряду с министерскими обязанностями выполнял работу вице-премьера республики. А в 2017-м вернулся в Актаныш — год руководил исполкомом, потом был избран главой района.



Муниципальную службу Энгель Фаттахов оставил в 2022-м. Однако до настоящего времени он остается депутатом райсовета. А еще руководит ООО «Агрофирма «Чишма», которое специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Напомним, ранее под стражей оказался действующий глава Тукаевского района Фаил Камаев — по подозрению во взятке путем оказания услуг по строительству дома и поставки стройматериалов на 1,3 млн рублей. Добиться освобождения хотя бы под домашний арест ему не удалось.

Ирина Плотникова