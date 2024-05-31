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Власти Атнинского района Татарстана, где утром сбили БПЛА, заявили, что пострадавших и разрушений нет

12:24, 31.05.2024

Власти Атнинского района Татарстана, где сегодня утром сбили беспилотник самолетного типа, заявили, что пострадавших и разрушений нет.

— Жители района в безопасности, рисков нет, — заявили там.

Сегодня утром из-за попытки атаки аэропорты Казани и Нижнекамска временно ограничивали свою работу. Кроме того, на некоторых предприятиях Казани прошла эвакуация сотрудников, в связи с чем в отдельных районах города была слышна сирена.

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