Власти Атнинского района Татарстана, где утром сбили БПЛА, заявили, что пострадавших и разрушений нет
Власти Атнинского района Татарстана, где сегодня утром сбили беспилотник самолетного типа, заявили, что пострадавших и разрушений нет.
— Жители района в безопасности, рисков нет, — заявили там.
Сегодня утром из-за попытки атаки аэропорты Казани и Нижнекамска временно ограничивали свою работу. Кроме того, на некоторых предприятиях Казани прошла эвакуация сотрудников, в связи с чем в отдельных районах города была слышна сирена.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан