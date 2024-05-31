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Власти Татарстана сообщили об эвакуации сотрудников казанских предприятий

08:17, 31.05.2024

На предприятиях в Казани проходит эвакуация сотрудников — в связи с этим в районах города включили сирены, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана:

— По звукам сирены в отдельных районах Казани сообщаем следующее. Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал «внимание всем», который означает необходимость эвакуации. Все сотрудники промышленных предприятий, согласно технике безопасности, проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации. На промышленных предприятиях республики отработан механизм действий в случае возникновения нештатных ситуаций для обеспечения безопасности людей.

Общество Татарстан

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