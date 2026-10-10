В НАТО заявили, что не готовят блокады Калининграда

Об этом сказал председатель Военного комитета блока американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне

Фото: Дарья Пинегина

Североатлантический альянс не собирается блокировать Калининград, заявил председатель Военного комитета блока американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом он сказал в интервью La Reppublica.

Он подчеркнул, что объединение не готовит «никакой блокады Калининграда».

Ситуацию на восточном фланге альянса Драгоне охарактеризовал как серьезную, но контролируемую.

Недавно на пленарной сессии «Валдая» президент России Владимир Путин сказал, что если речь дойдет до прямого нападения на Калининград, то немедленно встанет вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в ее распоряжении.



Галия Гарифуллина