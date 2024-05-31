Над Татарстаном сбили украинский беспилотник
Министерство обороны России заявило о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку на территорию России с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
— Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан, — говорится в сообщении министерства.
Сегодня утром аэропорты Казани и Нижнекамска временно ограничивали свою работу. Кроме того, на некоторых предприятиях Казани прошла эвакуация сотрудников, в связи с чем в отдельных районах города была слышна сирена.ПроисшествияОбщество Татарстан