По факту теракта в «Крокус Сити Холле» завели новое уголовное дело

Фото: Динар Фатыхов

По факту теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле» завели новое уголовное дело «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Информация об этом следует из судебного постановления.

Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник».

По факту данного происшествия фигурантов уголовного дела задержали и поместили под стражу. Басманный районный суд Москвы арестовал их по обвинению в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт) до августа 2024 года.