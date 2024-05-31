Правительство ввело обязательную маркировку консервов и растительных масел

Фото: Динар Фатыхов

С 1 декабря 2024 года начнется обязательная маркировка консервов из рыбы и морепродуктов. Следующим этапом, с 1 октября 2024 года, станет маркировка отдельных видов пищевых растительных масел и масложировой продукции в стеклянной и полимерной упаковках, пишет «Интерфакс».

Далее с 1 февраля 2025 года маркировка станет обязательной для масел в остальных видах упаковки, а с 1 марта 2025 года маркировка станет обязательной для остальной консервированной продукции: из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод.



Зарегистрироваться в системе маркировки «Честный знак» производители и импортеры консервов и растительных масел должны с сентября текущего года.

Также правительство России утвердило правила маркировки кормов для животных и ветеринарных лекарств.



Рената Валеева