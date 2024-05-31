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Благоустройство парка вокруг нового театра Камала в Казани завершено на четверть

13:51, 31.05.2024

Работы по благоустройству парка вокруг театра Камала выполнены на четверть, сообщили в мэрии Казани. На данный момент проведены подготовительные работы, демонтаж существующих дорожек и ограждений, монтаж металлокаркаса пирса.

По проекту на территории появятся событийная площадка, сад, пирс, дорожки к набережной и детская площадка. Сам театр будет рассчитан на 1 370 посадочных мест. В здании предполагается от пяти до восьми этажей и четыре зала.

Также в столице Татарстана на 56% готов парк на набережной. На территории общественного места расположится самая большая детская площадка с уникальными элементами декора.

Разиль Самигуллин
Общество Татарстан

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