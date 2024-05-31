В России могут появиться мобильные убежища для защиты населения от всех видов оружия

В России могут появиться мобильные убежища для защиты населения от всех видов оружия, в том числе и ядерного, сообщило РИА «Новости».

В проекте постановления правительства России отмечается, что для укрытия всего населения в случае опасности не достаточно имеющихся защитных сооружений. В прошлом году было разработано мобильное убежище модульного типа, которое способно защитить человека не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения.

В прошлом году в Набережных Челнах количество эвакуационных пунктов было увеличено до 111. Постановление об расширении количества эвакуационных пунктов было подписано руководителем исполкома города.

Разиль Самигуллин