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В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

11:31, 31.05.2024
В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
Фото: Динар Фатыхов

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил «Коммерсантъ». Инициаторами внесения закона на рассмотрение выступила группа депутатов нижней палаты.

Напомним, глава комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев 17 мая направил в правительство и Верховный суд пакет проектов, которые вводят новые ограничения на продажу вейпов.

Правительство России считает, что установление полного запрета на продажу вейпов может привести к росту нелегального оборота. Из-за этого документ требует концептуальной переработки, говорится в отзыве на инициативу.

Разиль Самигуллин
Общество

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