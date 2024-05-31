В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил «Коммерсантъ». Инициаторами внесения закона на рассмотрение выступила группа депутатов нижней палаты.
Напомним, глава комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев 17 мая направил в правительство и Верховный суд пакет проектов, которые вводят новые ограничения на продажу вейпов.
Правительство России считает, что установление полного запрета на продажу вейпов может привести к росту нелегального оборота. Из-за этого документ требует концептуальной переработки, говорится в отзыве на инициативу.