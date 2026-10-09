В Татарстане директор строительной компании предстанет перед судом за мошенничество

Директору строительной компании «Мой Дом» утвердили обвинительное заключение

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане учредитель и директор ООО «Строительная компания «Мой Дом» предстанет перед судом за мошенничество. Ему утвердили обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

— По версии следствия, мужчина, находясь в Нижнекамском районе Республики Татарстан, под предлогом строительства малоэтажных частных домов, похитил у 22 граждан свыше 82 млн рублей. Обвиняемый не выполнил взятые обязательства и распорядился денежными средствами по своему усмотрению, — говорится в сообщении.

В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемого общей стоимостью 4,8 млн рублей наложили арест.

Уголовное дело направлено в Нижнекамский городской суд для рассмотрения по существу.

Галия Гарифуллина