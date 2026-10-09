Нияз Билалов стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

В схватке за третье место он победил соотечественника Армана Адамяна

Фото: Ринат Назметдинов

Россиянин Нияз Билалов, представляющий Татарстан, завоевал бронзу на чемпионате мира по дзюдо в Баку. Он выступал в весовой категории до 100 кг. Об этом сообщает ТАСС.

В схватке за третье место он победил соотечественника Армана Адамяна.

32-летний Билалов — победитель Игр БРИКС 2024 года. На чемпионатах мира это его первая медаль.

Ранее сообщалось, что исполком Международной федерации гимнастики изменил решение об использовании российской символики на своих турнирах. Теперь запрет на флаг и гимн может действовать не только на соревнованиях, распределенных до мая 2026 года, но и на тех, право на проведение которых было получено позже.

Алсу Сабирзанова