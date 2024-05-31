С 1 июня троллейбусный маршрут №2 в Казани будет временно приостановлен

Фото: Реальное время

В связи с проведением работ на газопроводе на улице Право-Булачной в Казани движение троллейбусного маршрута №2 будет приостановлено. Ограничения будут действовать с 21.00 1 июня до 00.00 того же дня, а также с утра 2 июня до окончания работ, сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.

Также с 1 июня временно изменятся маршруты автобусов №15, 29, 75. До завершения работ с 21.00 1 июня автобусы будут следовать в прямом направлении по улицам Право-Булачной, Миславского, Московской, Ташаяк и площади Тысячелетия, а затем по обычным маршрутам.

Рената Валеева