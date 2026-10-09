Продажи электромобилей и гибридов в России выросли на 94,6%

Их доля на общем рынке новых автомобилей достигла 9,3% против 5,1% годом ранее

Фото: Максим Платонов

За январь — сентябрь 2026 года продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли на 94,6% и составили 99,8 тыс. единиц. Об этом сообщил Минпромторг со ссылкой на данные ППК, передает РИА «Новости».

Их доля на общем рынке новых автомобилей достигла 9,3% против 5,1% годом ранее. Доля российских моделей в этом сегменте выросла до 28,4% против 12,5%. В абсолютном выражении за девять месяцев продано 28,3 тыс. отечественных автомобилей на новых источниках энергии.

Ранее сообщалось, BMW стал лидером рейтинга премиальных автомобилей по числу ДТП в России. Среди моделей лидировали 5 Series, 3 Series, X5 и X3.

Алсу Сабирзанова