Путин и Минниханов в Узбекистане, ЧС из-за майских заморозков, снижение возраста за наркопреступления
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 27 мая.
- В России могут ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за возможных заморозков в мае. Так, по данным Гидрометцентра Татарстана, температура в республике может опуститься до -2 градусов. Особенно высок риск заморозков ночью 28 мая в восточных и южных районах региона.
- Приволжский райсуд Казани вынес обвинительный приговор по коррупционному делу медиков и руководителей территориальных бюро медико-социальной экспертизы в Татарстане. Подсудимых признали виновными во взяточничестве и мошенничестве, главная фигурантка дела, медсестра Фаниса Закирова, получила 5 лет колонии общего режима со штрафом 2,5 млн рублей. Остальные участники дела получили условные сроки от 3 до 4 лет и штрафы от 400 тысяч до 2,5 млн рублей, а также лишены права занимать определенные должности.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Ташкенте с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Рустам Минниханов подчеркнул, что Узбекистан — стратегический партнер РФ, а товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном за прошлый год вырос на 27% и составил $370 млн. Абдулла Арипов высоко оценил личный вклад Рустама Минниханова в развитие татарстано-узбекистанских отношений. Также сегодня он выступил на заседании совета регионов России и Узбекистана. Мероприятие прошло с участием президента России Владимира Путина и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева.
- Депутаты Госсовета Татарстана хотят предложить Госдуме снизить возраст наступления уголовной ответственности за преступления, связанные с распространением и сбытом наркотиков с 16 до 14 лет. Причина — значительная часть таких преступлений совершается несовершеннолетними.
- Правительство Татарстана подготовило проект постановления о повышении зарплаты работников бюджетной сферы с 1 июля. Точный размер повышения пока не определен, но известно, что оно будет профинансировано из бюджета республики 2024 года. Последний раз зарплаты бюджетников в Татарстане повышали в сентябре 2022 года.
- В преддверии окончания двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству Казани председатель Комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов подвел итоги проведенной к этому времени работы. Так, за все время в порядок привели 22,5 млн кв. метров улиц и 17 млн кв. метров зеленых зон. Также отмыли более 5 800 дворов, очистили более 39 тысяч дорожных знаков и более 800 остановочных павильонов. Общая протяженность вымытых ограждений составила более 130 км. Всего было вывезено 294 тысячи кубометров различных отходов, большинство из которых — твердые бытовые отходы (ТБО).
- Председатель Комитета ЖКХ Василий Лысачкин заявил, что в 2024 году отопительный сезон в Казани начнется в третьей декаде сентября. Также к 1 сентября планируется завершить капитальный ремонт тепловых сетей и оборудования. Кроме того, в планах у комитета обслужить 5 948 многоквартирных домов, в том числе 5 538 домов с центральным отоплением. Также проведут работы на 878 объектах социальной сферы.
- МИД и Минюст предложили исключить «Талибан*» из списка запрещенных организаций. Ведомства доложили об этом президенту Владимиру Путину. Напомним, «Талибан*» был признан террористической организацией в России в 2003 году.
- В Татарстане задержали группу из четырех человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Возбуждено уголовное дело. У группы не было соответствующих документов, для конспирации они использовали реквизиты 73 подконтрольных юрлиц и ИП. По предварительным подсчетам, общий доход подозреваемых превысил 168 млн рублей.
- Прокуратуру Советского района Казани возглавил старший советник юстиции Николай Седов. Ранее занимавший этот пост Модест Фатыхов вышел в отставку по выслуге лет. Представление нового руководителя прошло на оперативном совещании в прокуратуре Татарстана.
- В работе службы доставки СДЭК произошел масштабный сбой. В компании указали, что в результате сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, кроме того, невозможны прием и выдача отправлений на ПВЗ.
- Совет казыев и Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана утвердили порядок проведения одного из главных мусульманских праздников — Курбан-байрама, а также праздничного намаза в республике в 2024 году. В этом году день Арафа приходится на 15 июня, а Курбан-байрам — на 16 июня. По случаю праздника во всех мечетях Татарстана пройдут праздничные намазы. На праздник в мечети рекомендуют собираться за час до восхода солнца, совершать гает-намаз — через 30 минут после восхода.
Ключевые события 824-го дня специальной военной операции на Украине:
- Сегодня была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью.
- Также подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики, а подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 603 самолета, 274 вертолета, 24 700 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 172 танка и других боевых бронированных машин, 1 318 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 027 единиц специальной военной автомобильной техники.
Олег Исаков
Справка
*Движение «Талибан» запрещено в Российской Федерации.